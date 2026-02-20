Pattinaggio di velocità, Lollobrigida chiude 13esima nei 1500 metri. Oro all’olandese Rijpma-de Jong

MILANO (ITALPRESS) – “Non aspettatevi una medaglia nei 1.500 metri”. L’aveva detto ed è stata di parola, Francesca Lollobrigida, nella sua penultima gara alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, che sin qui le hanno regalato due medaglie d’oro. L’azzurra era stata chiara, annunciando che avrebbe corso i 1.500 metri esclusivamente come preparazione alla mass start di sabato 21 febbraio, per mantenere la gamba allenata ed evitare troppi giorni d’astinenza dalle gare. La sua avventura, in una distanza tutt’altro che congeniale alle sue caratteristiche e che non le ha garantito grandi risultati in questa stagione travagliata, si è chiusa col tempo di 1.56.51 e la 13a posizione.

Non essendosi allenata sulle distanze più rapide, Lollobrigida ha faticato a trovare il ritmo giusto e non è bastato il consueto grande finale, per ridurre il distacco dalle rivali: quasi due secondi e mezzo dall’oro, due secondi dalle medaglie. Nonostante tutto, l’azzurra è apparsa soddisfatta alla fine: “Conosco le mie caratteristiche, venivo da un anno difficile e abbiamo dovuto decidere se preparare le distanze lunghe o quelle brevi. Questi sono stati i miei migliori 1.500 metri della stagione, sono soddisfatta e li ho corsi come preparazione per la mass start. Dovrò essere calma, corro da sola e avrò delle avversarie che giocano di squadra. Per arrivare a fare una buona volata, servirà tanta lucidità negli ultimi quattro giri. Tutti cercheranno di prendere le posizioni buone, magari ci sarà qualche fuga e dovrò decidere che fare, se chiudere o meno. Sarà un terno al lotto, ci saranno tante decisioni da prendere in gara”.

La gara di domani, probabilmente, sarà l’ultima nella carriera olimpica di Francesca Lollobrigida: “Di sicuro non tornerò in gara a quarant’anni (ride, ndr). Comunque non ci penserò, a questo. Il calore del pubblico aumenta giorno dopo giorno, gara dopo gara. Non capiterà un’altra volta di sentire il calore del pubblico italiano, mi sto godendo tutto appieno perché è stata un’occasione davvero rara. Porterò queste emozioni sempre con me”.

