Pattinaggio di velocità, Ghiotto delude ed è sesto nei 10.000

MILANO (ITALPRESS) – Per la prima volta, lo Speed Skating Stadium di Rho Fiera consegna una delusione all’Italia e al pattinaggio di velocità azzurro. Sotto gli occhi di Francesca Lollobrigida, presente per supportare il compagno, Davide Ghiotto infatti non va oltre la 6a posizione nei suoi 10.000 metri. L’azzurro, primatista del mondo e tre volte iridato nella distanza più lunga, crolla alla distanza e viene addirittura superato dal suo rivale, l’olandese Bergsma, per poi chiudere col tempo (alto) di 12.46.72 e in evidente debito d’ossigeno.

Oro al ceco Metodej Jilek, autore di una grande prova col tempo di 12.33.43. Deludono e crollano nel finale sia il francese Loubineaud (4°) che il norvegese Eitrem (7°), vincitore dei 5.000: argento al polacco Semirunniy e bronzo all’olandese Bergsma, che aveva sconfitto Ghiotto. Chiude invece in 8a posizione Riccardo Lorello, che aveva inaugurato le batterie odierne vincendo la propria serie e gareggiando quasi in solitaria (12.56.22).

“Ho fatto veramente schifo, ho deluso me stesso e ho deluso tutti. Potrebbe essere la mia ultima Olimpiade, il mio ultimo 10.000: chiudere la carriera così sulle distanze lunghe farebbe male. Domani è un altro giorno, punteremo alla gara a squadre: servirà dare tutto, abbiamo le qualità per far bene e l’abbiamo dimostrato. Mi dispiace tantissimo per chi mi ha sostenuto, non avrei voluto chiudere così nella mia distanza preferita. Oggi non avevo le gambe ed è andata malissimo, mi dispiace perché rischio di chiudere la mia carriera olimpica sui 10.000 metri in questo modo”. Così Davide Ghiotto dopo il sesto posto e la delusione nella distanza che l’ha visto vincere tre Mondiali e stabilire il primato del mondo.

