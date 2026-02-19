Pattinaggio di figura, Lara Naki Gutmann chiude 15esima. Oro alla statunitense Liu

MILANO (ITALPRESS) – Un grande programma corto, praticamente senza sbavature, non basta a Lara Naki Gutmann per centrare l’impresa nella gara individuale femminile del pattinaggio di figura. L’azzurra, che aveva compromesso la gara con quell’errore nel Triplo Lutz nel programma corto perdendo una decina di punti, chiude quindicesima col punteggio complessivo di 195.75: 134.19 i punti ottenuti nel free program, il 12° punteggio di giornata.

L’oro va alla statunitense Alysa Liu, che scavalca e precede il terzetto giapponese con un programma libero da 150.20 punti: 226.79 il totale per la nuova campionessa olimpica. Argento alla nipponica Kaori Sakamoto (224.90), che precede la connazionale Ami Nakai (219.16): quest’ultima scivola dal primo al terzo posto, precedendo l’altra connazionale Mone Chiba (217.88) che è medaglia di legno. Risale dalla 13a alla quinta posizione l’attesa Amber Glenn (214.91), che aveva sbagliato molto nel programma corto.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).