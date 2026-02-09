Pattinaggio di figura, Guignard-Fabbri al quinto posto dopo la Rhythm Dance

MILANO (ITALPRESS) – La Rhythm Dance, prima parte di gara dell’Ice Dance del pattinaggio di figura di Milano-Cortina, consegna il quinto posto a Charlene Guignard e Marco Fabbri. La coppia azzurra, reduce dal bronzo nel Team Event, si è esibita sulle note dei Backstreet Boys ed è stata trascinata nella sua esibizione dal pubblico del Forum, ma non è bastato per consolidarsi nella top-3.

Col punteggio di 84.28 punti, forse eccessivamente penalizzante, gli azzurri chiudono dunque la top-5 e dovranno recuperare un paio di punti nella Free Dance (il programma libero) per poter sognare il podio. Dopo la prima parte di gara, che qualificava 20 coppie (su 23) allo step successivo, guidano i francesi Fournier Beaudry e Cizeron (90.18) davanti alle icone statunitensi Chock e Bates (89.72). Terzi i canadesi Gilles e Poirier (86.18), mentre Fear e Gibson (Gran Bretagna) precedono gli azzurri con 85.47 punti. Mercoledì la rincorsa alle medaglie.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).