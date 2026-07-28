Tg Sport – 28/7/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Svolta azzurra: Mancini torna CT, Ranieri DT e Presidente del Club Italia - II retroscena su Mancini, il “no” a Chiellini e la verità su Maldini-Leonardo - Inter scatena il mercato: dopo Stones assalto a Romero - Milan e Roma incrociano i destini: Leao verso la Turchia, spunta la carta Soulé - Zidane coronamento di un sogno: è il nuovo Selezionatore della Francia - Fiorettiste azzurre da urlo ai Mondiali, oro Favaretto e argento Errigo - Palermo Ladies Open, Jones fa il bis. Palma e Cammarata “Bilancio positivo” /gtr