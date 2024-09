Patologie incurabili, Bayer punta sull’innovazione

MILANO (ITALPRESS) - Bayer Italia apre le porte della sua sede milanese nell’ambito della Biotech Week per un evento web dedicato alle innovazioni che stanno rivoluzionando il mondo della salute. È l’occasione per fare il punto sugli obiettivi che vuole raggiungere nella gestione e nel trattamento di patologie che oggi non sono ancora curabili. f12/mgg/gtr