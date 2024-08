ROMA (ITALPRESS) – Il 26 luglio scorso è uscito il suo ultimo album, “Moondial” e il 1° ottobre prenderà il via il suo lungo tour europeo che prevede anche sei date in Italia: Genova, Udine, Brescia, Milano, Bologna e Roma. Un bel regalo per il compleanno di Pat Metheny che oggi (12 agosto) compie 70 anni. Chitarrista jazz tra i più apprezzati, Metheny è nato a Kansas City (nel Missouri) nel 1954 in una famiglia di musicisti. Non a caso, a 8 anni inizia a suonare la tromba e a 15 suona già regolarmente con i migliori musicisti jazz della sua città.

L’esordio con il primo album, “Bright Size Life” (con Jaco Pastorius al basso), risale al 1975: l’album è caratterizzato da sonorità decisamente originali per la chitarra jazz e, per questo, influenzerà le successive generazioni di chitarristi. E lo stesso succederà in seguito visto che Metheny continua a utilizzare sempre nuove tecnologie e a lavorare per sviluppare il potenziale di improvvisazione della sua chitarra, con una versatilità senza eguali.

Nel 1976 fonda il Pat Metheny Group insieme al tastierista Lyle Mays: producono musica a metà strada tra il rock e il jazz; lui si occupa delle melodie, Mays delle armonie. Alla band successivamente si sono affiancati altri artisti (tra cui il bassista di origine africane Richard Bona che ha partecipato alla registrazione degli album “Speaking of Now” e “Live”) ma le collaborazioni si sono limitate a pochi dischi. Grazie al Pat Metheny Group ma anche all’impegno come solista, ai duetti e ad altre partecipazioni, Metheny negli anni ha raccolto consensi sempre maggiori sia da parte del pubblico sia della critica. A oggi ha vinto tre dischi d’oro e venti Grammy Award. Da notare che, oltre a essere uno straordinario musicista, Metheny è stato anche un ottimo insegnante: a 18 anni era già i forze all’università di Miami e a 19 era il più giovane insegnante presso il Berklee College of Music (che, vent’anni dopo, gli ha conferito un dottorato onorario). Ha insegnato anche in diversi seminari musicali in tutto il mondo.

L’artista festeggerà il compleanno con la moglie Latifa, con cui vive a New York e con la quale ha avuto tre figli.

