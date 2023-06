CRACOVIA (POLONIA) (ITALPRESS) – Prima medaglia per la scherma azzurra ai Giochi Europei di Cracovia: Eloisa Passaro ha vinto il bronzo nella prova individuale di sciabola. La veneta, convocata in extremis per l’infortunio della compagna Michela Battiston, ha iniziato bene ottenendo quattro vittorie e due sconfitte nella fase a gironi. Poi ha eliminato la belga Corteyn per 15-9 e la bulgara Neikova per 15-4. Nei quarti Passaro ha sconfitto 15-9 l’ungherese Karona, poi in semifinale si è arresa per 15-12 all’ucraina Olga Kharlan. Ai piedi del podio Rossella Gregorio, sconfitta nei quarti proprio dalla Kharlan per 15-13. Chiara Mormile ha chiuso al 12° posto, Martina Criscio 26 , entrambe sconfitte dalla spagnola Navarro.

Nella spada maschile, invece, fatale il primo turno di eliminazione diretta per Valerio Cuomo, unico rappresentante dell’Italia Team in gara. L’azzurro, dopo tre vittorie e altrettante sconfitte nella fase a gironi, è uscito di scena per una sola stoccata contro l’olandese Rafel Tulen, che ha prevalso per 15-14.

Grande, per l’atleta veneta delle Fiamme Oro che si allena alla Milleculure Napoli, è la soddisfazione per questo splendido risultato, ottimo viatico per la prova a aquadre a cui saranno chiamate venerdì le ragazze del CT Nicola Zanotti. “Resta un pizzico di rimpianto per la semifinale, contro una campionessa quale è Olga Kharlan, prevale però assolutamente la gioia per questa medaglia che non mi aspettavo, ma che ho voluto e meritato. Ho tirato libera, pensando solo a dare il meglio di me e il risultato che ne è scaturito è il giusto premio. Un abbraccio alla mia amica e compagna di Nazionale, Michela Battiston, che non è riuscita a esser qui per un infortunio. Ho preso il suo posto e sono sicura che anche Miky è felice per me. Siamo un bel gruppo, e con questo spirito, cariche e unite, andremo a giocarci la gara a Squadre che mette in palio punti importanti per la Qualifica Olimpica”, ha commentato Eloisa Passaro in zona mista.

Da domani il clou dei Giochi Europei di Cracovia, con l’inizio della tre giorni dedicata alle prove a Squadre, che mettono in palio punti importanti per la Qualifica Olimpica a Parigi 2024.

Si comincerà con i Team Events di fioretto femminile e sciabola maschile. La squadra azzurra delle fiorettiste sarà composta da Martina Batini, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi (rispettivamente l’oro, l’argento e i bronzi dell’Europeo Individuale di Plovdiv dieci giorni fa) mentre il quartetto degli sciabolatori sarà formato da Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Luigi Samele.

