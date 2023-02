LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese ha concesso la cittadinanza maltese a un totale di 1.532 principali richiedenti stranieri che si sono registrati nell’ambito del programma per investitori individuali, noto anche come lo schema dei passaporti d’oro. Il numero di richiedenti registrati per un periodo di otto anni esclude parenti e persone a carico.

Il Ministro per la Sicurezza Nazionale Byron Camilleri ha affermato che la cittadinanza è stata concessa a richiedenti provenienti da varie regioni tra cui l’Europa, l’Asia, il Nord e il Sud America, il Medio Oriente, i Caraibi, e ha generato milioni di euro che sono stati investiti in diverse iniziative tra cui progetti sociali e medici.

Nel 2015, il governo maltese ha istituito un Fondo nazionale per lo sviluppo e il sociale per amministrare una percentuale dei fondi generati dalla vendita del passaporto maltese.

Secondo l’ultimo bilancio del 2020, il Fondo nazionale per lo sviluppo e il fondo sociale ha ricevuto 27,8 milioni di euro dal programma passaporti, portando l’importo totale dei proventi dal suo inizio nel 2014 a 598 milioni di euro.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).

