Partnership tra Federazione Italiana Canottaggio e Suzuki, consegnate due S-Cross Hybrid

ROMA (ITALPRESS) – In occasione della 43 edizione della D’Inverno sul Po, storica regata internazionale di gran fondo organizzata dalla Società Canottieri Esperia, sabato 7 e domenica 8 febbraio, Suzuki e la Federazione Italiana Canottaggio (Fic) “hanno consolidato – informa una nota –la propria collaborazione con la consegna di due vetture Suzuki S-Cross Hybrid. La D’Inverno sul Po rappresenta da oltre quarant’anni un appuntamento di riferimento nel panorama sportivo nazionale e internazionale, capace di coniugare tradizione, partecipazione e valorizzazione del territorio torinese. Un contesto ideale per sottolineare una partnership fondata su valori condivisi quali affidabilità, innovazione, sostenibilità e etica sportiva. Alla cerimonia di consegna presenti Paolo Ilariuzzi, direttore di Divisione Moto e Fuoribordo di Suzuki Italia, e il vicepresidente della Federazione Italiana Canottaggio Fabrizio Quaglino, che ricopre attualmente il ruolo di presidente pro tempore della Fic, insieme a dirigenti federali, atleti e rappresentanti istituzionali. Le due S-Cross Hybrid, crossover della gamma Suzuki, sono equipaggiate con tecnologia ibrida, trazione integrale AllGrip select, e dotate dei principali sistemi di assistenza alla guida (ADAS). Efficienza nei consumi, versatilità e affidabilità rendono S-Cross Hybrid particolarmente adatta a supportare le attività operative e logistiche della Federazione su tutto il territorio nazionale”.

“La consegna delle vetture – prosegue la nota – si inserisce in un rapporto di collaborazione strutturato e continuativo tra Suzuki e la Federazione Italiana Canottaggio, che si estende anche alle attività in acqua. Suzuki affianca infatti la Fic attraverso l’utilizzo dei motori fuoribordo Suzuki installati sulle imbarcazioni federali impiegate per allenamenti, assistenza alle regate e servizi di sicurezza durante le competizioni”. “La collaborazione con la Federazione Italiana Canottaggio rappresenta per Suzuki un impegno concreto a sostegno dello sport italiano – spiega Paolo Ilariuzzi, direttore Divisione Moto e Marine di Suzuki Italia -. Attraverso soluzioni di mobilità efficienti e affidabili, sia su strada sia in acqua, contribuiamo allo svolgimento delle attività federali, condividendo valori quali rispetto, sostenibilità e attenzione alle nuove generazioni”. “Il rapporto con Suzuki è per la Federazione un supporto di grande valore operativo e strategico – le parole di Fabrizio Quaglino, vicepresidente e presidente pro tempore della Federazione Italiana Canottaggio -. La disponibilità delle vetture e il contributo tecnico garantito dai motori fuoribordo rappresentano strumenti fondamentali per assicurare efficienza, sicurezza e continuità alle nostre attività sportive e istituzionali”.

– foto ufficio stampa Suzuki Italia –

(ITALPRESS).