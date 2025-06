Partita del Cuore a Gorgonzola: si mette in moto la solidarietà

Il 7 giugno 2025, allo stadio Città di Gorgonzola (MI) ci sarà una serata all’insegna dell’emozione e dello sport: la Partita del cuore tra l’Hope Team e la Nazionale Italiana Artisti. Questo sarà, infatti, l’evento speciale e solidale che aprirà la Notte Bianca in programma la stessa sera.

Una serata importante, in collaborazione con l’associazione Hopesob, l’amministrazione comunale di Gorgonzola e la società Erminio Giana, un evento in cui cuore e sport si mettono insieme per la migliore delle cause.

Tra gli sponsor ufficiali abbiamo SitiScommesse.com e Immobiliare Sarpi.

Nello specifico, questa iniziativa di beneficenza, promossa da Hope Sound of Breath Odv , vedrà contrapposti l’Hope Team e la Nazionale Italiana Artisti, con volti noti della radio, dello sport, della televisione e tanti gadget. L’obiettivo della serata sarà sostenere la costruzione di “Una palestra per il respiro”, uno spazio per la riabilitazione nella Clinica De Marchi dell’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. Quest’ultimo è, infatti, uno dei centri più conosciuti in Italia per la cura della fibrosi cistica.

L’associazione Hope Sound of Breath, madrina della partita, nasce nel 2020 dalla grande forza d’animo di due genitori che, davanti alla diagnosi di fibrosi cistica del figlio, hanno trasformato l’enorme dolore in solidarietà per i tanti pazienti affetti dalla stessa malattia. Sport, integrazione e benessere sono, infatti, gli obiettivi principali di questo polo benefico e manifestazioni come queste sono considerate uno strumento sociale e terapeutico fondamentale sia per i malati che per familiari e amici, la rete di sostegno più importante.

Tra le manifestazioni già organizzate dall’associazione Hope abbiamo (per anno):

2021: Correre per un respiro, con la Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica

2022: Insieme per una nuova vita, in aiuto alle famiglie di trapiantati polmonari

2023: Progetto Vacanze, soggiorni terapeutici per bambini e famiglie in difficoltà

2024: Educazione allo Sport, voucher gratuito per attività motorie di giovani pazienti

La Partita del Cuore, la manifestazione di quest’anno, ha un grande traguardo, il più significativo tra quelli già realizzati. Questa palestra innovativa, riabilitativa, può aiutare tanti pazienti a migliorare la qualità della loro vita. In più, per gli appassionati di calcio e spettacolo della zona, sarà un modo per vivere un’esperienza bella e collettiva. Al termine della partita, infatti, la festa proseguirà nelle strade del paese con la Notte Bianca. Musica dal vivo, animazione per grandi e piccini e street food renderanno il centro di Gorgonzola un polo di attrazione con tanto divertimento e tanta solidarietà.

Alcune info per gli interessati: il costo del biglietto è di 10 euro (gratis per i bambini sono i 5 anni). I ticket, il cui intero ricavato andrà alla causa, si possono acquistare da: