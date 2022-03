Parte l’accademia di cybersicurezza del Lazio

"Parte concretamente l'accademia di cybersicurezza del Lazio. Si entra nel vivo di una nuova struttura formativa, utile per i giovani per trovare un buon lavoro ma utile anche per l'Italia: le aggressioni su questi temi sono continue". A dirlo il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine della firma dell'accordo per l’avvio del nuovo Centro regionale formativo di cybersicurezza. sfe/fsc/mrv