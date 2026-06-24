Mercato auto UE in ripresa, a maggio vendite in aumento del 3,2%

ROMA (ITALPRESS) - Segnali positivi per il mercato automobilistico europeo. A maggio 2026 le immatricolazioni nell’Unione Europea hanno raggiunto quota 955 mila unità, con una crescita del 3,2 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Considerando anche Regno Unito e Paesi EFTA, l’incremento sale al 3,6 per cento. A trainare il mercato sono soprattutto i principali Paesi europei. La Germania si conferma il primo mercato del continente per numero di immatricolazioni, davanti a Regno Unito, Italia, Francia e Spagna. Nel complesso, i cinque maggiori mercati rappresentano quasi il 70 per cento delle vendite europee. Fuori dall’Europa, il quadro è più diversificato. A maggio si segnalano flessioni in Canada, Argentina e Turchia, mentre la maggior parte degli altri mercati internazionali mostra risultati in crescita. In Cina, dove gli ultimi dati disponibili si riferiscono ad aprile, il mercato evidenzia invece una contrazione rispetto all’anno precedente. gsl