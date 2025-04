Parte da Montebelluna la dodicesima edizione di “Scuola Sicura Veneto”

VENEZIA (ITALPRESS) – Partirà lunedì 5 maggio dall’Istituto di Istruzione Superiore Einaudi-Scarpa di Montebelluna (TV) la dodicesima edizione di “Scuola Sicura Veneto”, progetto ideato dall’Assessorato regionale alla Protezione Civile per insegnare agli alunni con una didattica semplice comportamenti corretti volti a prevenire possibili pericoli e incidenti.

“Prosegue con successo questa esperienza- spiega l’assessore alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin – nata per educare gli alunni a comportamenti sicuri. Anche questa primavera, secondo il format ormai rodato da anni, la mattinata si aprirà con le prove di evacuazione, dove saranno spiegate le procedure in caso di sisma e di incendio: allarme, avvio procedure, evacuazione propriamente detta e recupero dei feriti da parte dei soccorritori”.

Successivamente, sotto la guida tecnica del personale regionale dell’Assessorato e della direzione Protezione Civile, insieme ai vigili dei fuoco, alle forze locali di polizia e al Gruppo comunale dei volontari di Protezione Civile si svolgerà un’analisi delle azioni compiute da alunni e insegnanti. Verranno poi presentate le funzionalità dei diversi mezzi d’emergenza intervenuti, tra cui l’elicottero del Suem 118.

A tutti i ragazzi sarà infine consegnato un volumetto, scritto con un linguaggio semplice, con le principali regole e i rischi da conoscere e anche con i riferimenti locali di protezione civile: “l’obiettivo è che quanto appreso in occasione dell’evento – conclude Bottacin – abbia un significato duraturo e non resti solo come il ricordo di una giornata diversa dal solito”.

Dopo Montebelluna le tappe successive si svolgeranno il 23 maggio a Feltre (BL), presso l’Istituto Agrario Della Lucia, il 26 maggio a Legnago (VR), presso l’Istituto Silva-Ricci, il 30 maggio a Bassano del Grappa (VI), presso il Liceo scientifico Da Ponte, il 4 giugno a Rovigo, presso l’Istituto Levi, e infine il 6 giugno a Este (PD), presso l’Istituto Ferrari. Per un contrattempo imprevisto la tappa veneziana, programmata al Liceo Scientifico Morin di Mestre e che avrebbe dovuto aprire i giorni scorsi la serie degli eventi, sarà invece rinviata a una successiva edizione.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).