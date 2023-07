MILANO (ITALPRESS) – La sfida olimpica è sempre più vicina ed il Coni risponde con azioni di grande respiro che guardano al futuro con il territorio lombardo unito dai cinque cerchi verso ed oltre il 2026 con i Giochi Olimpici di Milano Cortina. La formazione per tutti i professionisti che operano nello sport è, per il Cio, una grande priorità sia nei settori denominati di Sport Science sia nelle aree dello Sport Management. Il Coni affronta questa opportunità di crescita progettando un nuovo modello di formazione che include innovazione, evidenza scientifica e visione internazionale che prende il nome di “Formazione Olimpica” che prenderà il via nella prima delle regioni pilota, la Lombardia. La Formazione Olimpica, infatti, oltre a raccogliere una nuova classe di docenti di grande autorevolezza, anche internazionale, ha l’obiettivo di essere diffusa e capillare in tutta Italia. “E’ questo lo spirito che ci anima – dichiara Marco Riva Presidente del Coni Lombardia – puntare in alto ma senza lasciare indietro nessuno ed offrendo le migliori opportunità di crescita a chiunque ambisca a farlo. Il Coni è un modello di eccellenza a livello internazionale ed i risultati sportivi ottenuti lo dimostrano. Abbiamo una rete unica al mondo di associazionismo sportivo con attività che partono dal territorio e raggiungono i vertici internazionali. Siamo grati di poter partire, insieme a Molise e Puglia, tra le regioni pilota che affronteranno l’avvio della Formazione Olimpica”. Il progetto è stato presentato al Palazzo delle Federazioni in Via Piranesi a Milano, in occasione del Consiglio Regionale Coni Lombardia alla presenza e con le indicazioni del Dirigente nazionale Giampiero Pastore, responsabile dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport, dove risiede la nuova Formazione Olimpica.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio Stampa Coni Lombardia