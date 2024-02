MILANO (ITALPRESS) – Rombo di motori e design d’epoca. Sono questi i protagonisti dei 140 equipaggi partecipanti alla 26esima edizione del “Rallye Monte-Carlo Historique” che stasera ha preso il via anche da Milano

Dopo i controlli tecnici, le vetture sono partite dalla storica sede di Automobile Club Milano, in Corso Venezia e hanno raggiunto piazza Duomo per la presentazione al pubblico e per il controllo di passaggio.

Tantissimi appassionati di motori e curiosi si sono affacciati per assistere allo spettacolo su quattro ruote nella piazza.

Tutto questo in vista del percorso che li condurrà fino al traguardo del 7 febbraio, sul porto del Principato di Monaco. Gli altri partecipanti hanno preso il via dalle città di Glasgow, Bad Homburg e Reims.

Nell’elenco dei 140 equipaggi partiti dal capoluogo lombardo spiccano numerosi habituè di questa competizione: Maurizio Verini su “Fiat X1/9”, Giorgio Schon che torna sulla “Austin Mini Cooper S” (con cui disputò la gara nel 2018 e 2020) e il presidente di Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani che affronterà il tracciato a bordo di una Fiat 124 Abarth.

“Il Rally storico di Montecarlo è la punta di diamante di tutti i rally storici. Ma la grande soddisfazione è che da Milano parte la maggioranza degli equipaggi che partecipano. Siamo sempre amiche con le altre città, ma stavolta Milano ha fatto meglio”, ha dichiarato il presidente ACI Milano Geronimo La Russa dal volante di una delle vetture che per l’occasione fa da starter.

“Il Rally a Milano costituisce una splendida occasione per ripercorrere la storia dell’auto e per dar modo a tutti gli appassionati di ammirare vetture che appartengono alla memoria collettiva”, ha aggiunto.

