Parlamentare iraniano strappa foto di Mattarella, Tajani convoca l’ambasciatore

ROMA (ITALPRESS) – “E’ successo un fatto increscioso a Teheran. Un parlamentare iraniano nella sede del Parlamento ha strappato la foto del presidente Mattarella a cui va la nostra solidarietà e per questo ho deciso convocare l’ambasciatore iraniano e avere chiarimenti”. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in commissione Esteri e Difesa al Senato.

“Nel condannare il grave gesto del deputato iraniano Mojtaba Zarei, rivolgo al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la convinta e affettuosa solidarietà mia personale e del Senato della Repubblica”. Lo dichiara Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica.

“Esprimo la più ferma condanna per il grave gesto compiuto dal deputato iraniano Mojtaba Zarei contro il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a cui rivolgo tutta la mia solidarietà e vicinanza. È forte lo sdegno per l’irricevibile attacco del regime alle democrazie occidentali e ai loro leader ed esponenti”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

