MILANO (ITALPRESS) – “A me piace piacere, mi piace che il mio culo sia piaciuto a tanti italiani, ma che male faccio? E per di più senza aver fatto nulla”. Sollecitata dalle domande di Francesca Fagnani a Belve, su Rai2, la showgirl racconta la sua parabola professionale, dallo sgabello sexy di golagoal al suo ruolo di opinionista in giro per i programmi. E sulla sua presenza nei programmi quando la Fagnani ironizza su quello che lei chiama “il picco Parietti” lei risponde. “Non lo dico io, lo dice il fatto che continuo a lavorare dopo quarant’anni”.

Sul fatto di esagerare con i filtri instagram risponde “ma si filtrino anche loro”. E aggiunge: “il dito mi parte, e succede… mi trovo così barbie da vecchia, perchè rinunciare?” e quando la conduttrice chiede perchè una donna sicura come lei utilizzi questi filtri, la Parietti risponde: “perchè invecchiare non mi piace”.

Sollecitata dalle domande di Fagnani torna anche sul film cult “Il macellaio” afferma: “lo danno più della passione di Cristo!”. Quando la Fagnani le ricorda che è stato invece un flop colossale, la parietti risponde: “ma perchè il pubblico si aspettava qualcosa di quasi porno, invece è un film erotico ma d’autore”. La Fagnani ricorda: “ma ci sono diciassette minuti di amplesso”, e la Parietti: “c’era la pelle di daino, la patata non si vede”.

