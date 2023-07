OSAKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – E’ finita 1-1 la prima amichevole dell’Inter del tour giapponese. Un pareggio allo Yanmar Stadium Nagai di Osaka contro l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e Brozovic, ma i nerazzurri, secondo mister Simone Inzaghi avrebbero “meritato di più”. Al-Nassr in vantaggio al 23′ con Talisca che inventa per Ghareeb che tutto solo davanti a Stankovic deposita in rete. Pari nerazzurro prima della fine del primo tempo col neoacquisto Frattesi, abile a girare di testa in rete un cross dalla destra di Dumfries. Tra i nerazzurri Inzaghi ha mandato in campo, oltre a Frattesi, altri nuovi arrivi come Thuram e Bisseck. “Tutti i nuovi innesti hanno fatto una buona partita: non è semplice arrivare in una squadra come l’Inter, che ha principi fissi e uno stile di gioco definito da due anni. Sono contento dei nuovi, tutti si sono ambientati nel migliore dei modi”, ha detto il tecnico dell’Inter. “Abbiamo dimostrato organizzazione: è stata una partita fatta bene, abbiamo creato tanto, ma dovevamo sfruttare meglio quello che abbiamo creato. Nella situazione del gol subito dovevamo fare meglio, ma miglioreremo: la condizione crescerà e si farà meglio in entrambe le fasi. Noi vogliamo sempre vincere, ma non è sempre possibile: quando aumenterà la condizione fisica diventeremo più lucidi anche sotto porta”, ha aggiunto Inzaghi. Era solo un’amichevole, ma un pizzico di amarezza per un successo mancato in Inzaghi c’è comunque. “Per le occasioni avute avremmo meritato la vittoria, ma anche l’Al-Nassr ha fatto un’ottima partita – ha concluso il tecnico nerazzurro – è una squadra con tanti giocatori di valore, tutto il calcio arabo è in grande evoluzione”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]