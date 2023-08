MILANO (ITALPRESS) – “L’accordo siglato da Regione Lombardia con 12 enti locali – tra cui i Comuni capofila di Limbiate e Bollate, l’Ente Parco Groane, la Provincia di Monza e Brianza – d’intesa con le Prefetture di Milano, Como e Monza Brianza, per rafforzare la sicurezza del Parco delle Groane continua a dare ottimi risultati”. Lo dichiara Romano La Russa, assessore regionale alla Sicurezza.

“Ringrazio la Polizia locale di Limbiate (ente capofila) e dei Comuni di Bovisio Masciago, Solaro, Cesate, Ceriano Laghetto, Cogliate, Meda, Seveso per le attività di controllo svolte sabato, dalle ore 15 all’una di notte, che hanno portato a 2 sequestri di sostanze stupefacenti (eroina e hashish), una denuncia per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e alla confisca di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo”, continua La Russa. Sono state impiegate 9 pattuglie di polizia locale, di cui una composta da motociclisti.

“Regione Lombardia, attraverso il mio assessorato, ha stanziato 70 mila euro per finanziare gli straordinari della polizia locale che effettua servizi straordinari e coordinati, soprattutto negli orari serali. L’obiettivo è il contrasto allo spaccio di stupefacenti all’interno del Parco, in mano a bande di pusher extracomunitari, e alla conseguente presenza di tossicodipendenti e sbandati, che si rendono spesso protagonisti di episodi di violenza, aggressioni, furti e rapine”, conclude l’assessore.

