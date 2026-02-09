Pappalardo “Valori dello sport accompagnano impegno quotidiano di ITA Airways”

MILANO (ITALPRESS) - "Premesso che noi non potevamo mancare questo importante appuntamento del sistema Paese Italia, perché le Olimpiadi sono un appuntamento dove l'Italia avrà la possibilità di far vedere quanto è capace, quanto è bella e quanto è brava. I valori che lo sport ogni giorno racconta in particolare ai giovani, la costanza, la perseveranza, lo spirito di squadra, quei valori accompagnano il nostro personale impegno dalla mattina alla sera". Così il presidente di ITA Airways, Sandro Pappalardo, al termine della visita, con il presidente del Senato Ignazio La Russa, all'installazione di Ita Airways per le Olimpiadi, situata in piazza San Carlo a Milano. xp9/trl/mca1