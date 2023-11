ROMA (ITALPRESS) – “Buon giorno, saluto tutti voi e vi do il benvenuto. Grazie di questa visita che a me piace tanto, ma succede che io non sto bene di salute e per questo preferisco non leggere il discorso ma darlo a voi e che voi lo portiate”. Lo ha detto Papa Francesco a inizio udienza con i Rabbini europei.

-foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

