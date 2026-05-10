Papa Leone XIV “Ringrazio il popolo delle Canarie per l’accoglienza ai malati di Hantavirus”

ROMA (ITALPRESS) – “Ringrazio l’accoglienza che caratterizza il popolo delle Isole Canarie per aver permesso l’arrivo della nave Hondius con i malati di Hantavirus. E sono felice di potervi incontrare il mese prossimo nella mia visita alle Isole”. Lo ha detto Papa Leone XIV dopo il Regina Cæli in piazza San Pietro.

“Un pensiero speciale va oggi a tutte le mamme. Per intercessione di Maria, la madre di Gesù e nostra, preghiamo con affetto e gratitudine per ogni mamma, specialmente per quelle che vivono in condizioni più difficili. Grazie che Dio vi benedica”, ha aggiunto il Pontefice sulla festa della mamma.

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