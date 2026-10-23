Papa Leone XIV salta la visita ad Assisi del 27 ottobre su consiglio dei medici

ROMA (ITALPRESS) – “Come da programma Papa Leone XIV è stato sottoposto a radiografia del torace di controllo. L’esame ha confermato l’ottimo andamento del decorso post-operatorio”. Lo comunicano il dottor Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora in merito al decorso post operatorio del Papa.

“Tuttavia, considerato il breve tempo trascorso dall’intervento, i medici curanti – si legge nella nota – hanno ritenuto opportuno sconsigliare, a scopo precauzionale, il previsto viaggio in elicottero il 27 ottobre”. Ovvero quello che avrebbe portato il Papa ad Assisi per partecipare alla cerimonia conclusiva di Pace disarmata e disarmante, l’incontro nel 40° anniversario della Giornata di preghiera mondiale per la pace, convocata da San Giovanni Paolo II.

Una successiva comunicazione diffusa dalla Sala Stampa della Santa Sede riferisce infatti che “per favorire la ripresa a seguito dell’intervento di chirurgia toracica di martedì della scorsa settimana, Papa Leone XIV non potrà essere presente ad Assisi il 27 ottobre, come previsto”. “Papa Leone – si legge – farà pervenire un suo messaggio di vicinanza agli organizzatori, ai capi ed ai rappresentanti delle confessioni cristiane e delle religioni, come agli ospiti che saranno presenti, nella convinzione che lo Spirito di Assisi, il dialogo e la ricerca di parole e gesti di pace siano risorse preziose in un’epoca di conflitti”.

La presenza del Papa alla cerimonia conclusiva del meeting organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio era stata annunciata durante la conferenza di presentazione dell’evento lo scorso 6 ottobre. Prima dunque della operazione del 13 ottobre al Policlinico Gemelli per la rimozione di un adenocarcinoma polmonare.

La natura della malattia è stata confermata dall’ultimo bollettino medico diffuso mercoledì sera che ha riportato gli esiti degli esami istologici e delle indagini di biologia molecolare.

Nella stessa comunicazione è stato reso noto che, in base a una successiva valutazione oncologica, per il Papa “non è necessaria alcuna ulteriore terapia”. In questi giorni Leone XIV ha mantenuto gli impegni in agenda, mentre prosegue il periodo di recupero in Vaticano.

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