Papa Leone XIV “Saggezza e perseveranza per una pace duratura in Terra Santa e Ucraina”

**NO LIBRI** Italy, Rome, Vatican, 2025/9/14 Pope Leo XIV leading the Angelus prayer in St. Peter's Square on his 70th birthday, in Vatican Photograph by VATICAN MEDIA / Catholic Press Photo

ROMA (ITALPRESS) – “Affidiamo all’intercessione della Vergine Maria e dei nuovi Santi la nostra continua preghiera per la pace in Terra Santa e in Ucraina e negli altri luoghi di guerra. Dio conceda a tutti i responsabili saggezza e perseveranza per avanzare nella ricerca di una pace giusta e duratura”. Lo ha detto Papa Leone XIV all’Angelus in piazza San Pietro.

“Le notizie che giungono dal Myanmar sono purtroppo dolorose: riferiscono di continui scontri armati e bombardamenti aerei anche su persone e infrastrutture civili. Sono vicino a quanti soffrono a causa della violenza, dell’insicurezza e di tanti disagi. Rinnovo il mio accorato appello affinché si giunga ad un cessate il fuoco immediato ed efficace”, ha aggiunto il Pontefice.

– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).

