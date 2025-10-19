ROMA (ITALPRESS) – “Affidiamo all’intercessione della Vergine Maria e dei nuovi Santi la nostra continua preghiera per la pace in Terra Santa e in Ucraina e negli altri luoghi di guerra. Dio conceda a tutti i responsabili saggezza e perseveranza per avanzare nella ricerca di una pace giusta e duratura”. Lo ha detto Papa Leone XIV all’Angelus in piazza San Pietro.

“Le notizie che giungono dal Myanmar sono purtroppo dolorose: riferiscono di continui scontri armati e bombardamenti aerei anche su persone e infrastrutture civili. Sono vicino a quanti soffrono a causa della violenza, dell’insicurezza e di tanti disagi. Rinnovo il mio accorato appello affinché si giunga ad un cessate il fuoco immediato ed efficace”, ha aggiunto il Pontefice.

