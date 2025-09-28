ROMA (ITALPRESS) – “Il racconto che Cristo ci consegna è molto attuale. Alle porte dell’opulenza sta oggi la miseria di interi popoli, piagati dalla guerra e dallo sfruttamento. Attraverso i secoli, nulla sembra essere cambiato: quanti Lazzaro muoiono davanti all’ingordigia che scorda la giustizia, al profitto che calpesta la carità, alla ricchezza cieca davanti al dolore dei miseri”. Lo ha detto Papa Leone nella messa per il Giubileo dei catechisti.

“In questi giorni un tifone di eccezionale forza si è abbattuto su diversi territori asiatici, in particolare le Filippine, l’isola di Taiwan, la città di Hong Kong, la regione del Guangdong e il Vietnam. Sono vicino alle popolazioni colpite, specialmente le più povere, e prego per le vittime, i dispersi, le numerose famiglie sfollate, le moltissime persone che hanno subito disagi, e anche per i soccorritori e le autorità civili. Invito tutti alla fiducia in dio e alla solidarietà. Il Signore doni forza e coraggio per prevalere su ogni avversità”, ha aggiunto il Pontecife durante l’Angelus da Piazza San Pietro. Il Santo Padre ha inoltre annunciato che il prossimo primo novembre, nel contesto del Giubileo del mondo educativo, conferirà il titolo di Dottore della Chiesa a sir John Henry Newman, il quale contribuì in maniera decisiva al rinnovamento della teologia e alla comprensione della dottrina cristiana nel suo sviluppo.

