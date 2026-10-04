Papa Leone XIV “Il carisma di San Francesco porta i suoi frutti ancora oggi, chiediamo il dono della pace”

ROMA (ITALPRESS) – “Proprio oggi, nell’ottavo centenario della morte, desidero ricordare un operaio che ha lavorato con gran frutto nella vigna del Signore: San Francesco d’Assisi”. Così Papa Leone XIV all’Angelus in piazza San Pietro. A San Francesco d’Assisi “Gesu’ stesso chiese di riparare la sua Chiesa. Ispirato dal Crocifisso, Francesco edifico’ anzitutto la propria vita sul fondamento di Cristo, condividendone la poverta’, la letizia e le sofferenze, fino al mistico segno delle stigmate. Uomo di preghiera ardente, pieno di carita’ verso tutti, fu esempio per i primi frati che condivisero la sua ascesi come autentica condizione per la riforma della Chiesa”.

“Il carisma di San Francesco – prosegue – porta frutto ancora oggi, dopo otto secoli. Lo testimoniano non solo la grande e vivace famiglia francescana, ma i molti doni che la sua eredità spirituale diffonde nel popolo di Dio. Mentre dunque celebriamo l’anno giubilare francescano, chiediamo con perseveranza il dono della pace e impegniamoci sinceramente a costruire la concordia fra i popoli”.

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