ROMA (ITALPRESS) – Papa Leone XIV è partito in elicottero per il Principato di Monaco. Durante il volo, il Santo padre ha inciato un telegramma al presidente della Repubblica italiano Sergio Mattarella in cui il Pontefice spiega di partire alla volta di Monaco “desideroso di incoraggiarvi la testimonianza cristiana e la costruzione del bene comune”. Al capo di Stato, indirizza quindi un “cordiale saluto”, insieme a “fervidi auspici per il progresso spirituale, civile e sociale della nazione italiana”.

L’elicottero con a bordo il Papa è atterrato intorno alle 9 all’eliporto di Monaco. Ad accogliere il Pontefice, il principe Alberto II e la principessa Charlene. Dopo la Guardia d’onore, i 21 colpi di cannone e la presentazione delle rispettive delegazioni, Leone XIV si è recato al Palazzo del Principe per la cerimonia di benvenuto, tra la folla festantem alla quale seguirà la visita di cortesia ad Alberto II. Il reale, con la consorte e i figli ha accolto il Papa nel Cortile d’Onore. Quindi gli Inni nazionali, il passaggio in rassegna della Guardia d’Onore, l’Onore alla Bandiera dei Carabinieri del Principe e la presentazione delle rispettive Delegazioni. Il Papa e il Principe sono quindi entrati nel Palazzo per la visita di cortesia.

Quattro i principali appuntamenti che scandiranno il viaggio apostolico: la visita di cortesia al principe Alberto nel Palazzo Principesco, l’incontro con la comunità cattolica nella Cattedrale della Immacolata Concezione e quello con i giovani e i catecumeni nel piazzale antistante la Chiesa di Santa Devota. Infine, la Messa finale nello Stadio Louis II dove il Papa compirà un giro in golf-kart. Intorno alle 17.45, di nuovo in elicottero, Leone XIV si congederà da Monaco per fare ritorno in Vaticano.

“Nel ringraziare Vostra Santità per il messaggio che ha voluto cortesemente indirizzarmi, desidero formulare, a nome mio e del popolo italiano, i migliori auguri per il Viaggio Apostolico che si accinge a compiere nel Principato di Monaco”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nel messaggio inviato a Sua Santità Papa Leone XIV. “La grande attesa, già da molte settimane resa manifesta dalle autorità, dai giovani monegaschi e dalla locale comunità ecclesiastica mentre si apprestano ad accogliere la Santità Vostra, testimonia del saldo legame che unisce il Principato alla Santa Sede e della profonda radice cristiana di quella terra. Il motto ‘Io sono la via, la verità e la vita’ che Ella ha scelto per questa prima missione del 2026 risponde pienamente all’esigenza, ovunque avvertita, di udire parole capaci di suscitare speranza e ispirare concordia tra i popoli. Voglia accogliere, Santo Padre, il mio affettuoso pensiero, unitamente ai sensi della mia massima considerazione”.

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