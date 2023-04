ROMA (ITALPRESS) – Papa Francesco è partito per Budapest. Inizia oggi il viaggio apostolico di tre giorni in Ungheria per il Santo Padre, il 41esimo del suo Pontificato e il secondo quest’anno, dopo la visita nella Repubblica Democratica del Congo e in Sud Sudan.

Una visita “al centro dell’Europa sulla quale continuano ad abbattersi gelidi venti di guerra mentre gli spostamenti di tante persone pongono all’ordine del giorno questioni umanitarie urgenti”, aveva detto il Pontefice al Regina Caeli di domenica scorsa.

Papa Francesco, che era già stato in Ungheria nel 2021, è il secondo Pontefice dopo Giovanni Paolo II a recarvisi. A Budapest l’accoglienza ufficiale in aeroporto da parte del vice primo ministro ungherese Semjen. Poi gli incontri con il presidente Novak, il premier Orban, il Corpo diplomatico e la società civile.

