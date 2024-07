TRIESTE (ITALPRESS) – “Nel mondo di oggi, diciamo la verità, la democrazia non gode di buona salute. Questo ci interessa e ci preoccupa, perchè è in gioco il bene dell’uomo”. Così Papa Francesco, a Trieste, per la chiusura delle Settimane sociali della Cei.

“La parola stessa democrazia non coincide semplicemente con il voto del popolo”, aggiunge Bergoglio, sottolineando: “Mi preoccupa il numero ridotto della gente che è andata a votare”.

– foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

