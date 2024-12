ROMA (ITALPRESS) – “Il dialogo è un elemento importante per una famiglia! Una famiglia che non comunica non può essere una famiglia felice”. Così Papa Francesco all’Angelus in piazza San Pietro, a Roma.

“E’ bello quando una madre non inizia con il rimprovero, ma con una domanda”, sottolinea il Pontefice, che poi aggiunge: “Ascoltare è dare importanza all’altro, riconoscere il suo diritto di esistere e pensare autonomamente. I figli hanno bisogno di questo. Pensate bene, voi genitori, ascoltate i figli, hanno bisogno!”. “Un momento privilegiato di dialogo e di ascolto in famiglia è quello dei pasti – prosegue -. E’ bello stare insieme a tavola e parlare. Questo può risolvere tanti problemi, e soprattutto unisce le generazioni: figli che parlano con i genitori, nipoti che parlano con i nonni… Mai restare chiusi in sè stessi o, peggio ancora, con la testa sul cellulare. Questo non va… mai, mai questo. Parlare, ascoltarsi, questo è il dialogo che fa bene e che fa crescere!”.

“La famiglia è la cellula della società, è un tesoro prezioso da sostenere e tutelare”, dice poi il Santo Padre, che rivolge il proprio pensiero “alle tante famiglie in Corea del Sud che oggi sono in lutto a seguito del drammatico incidente aereo. Mi unisco in preghiera per i superstiti e per i morti. E preghiamo anche per le famiglie che soffrono a causa delle guerre: nella martoriata Ucraina, in Palestina, in Israele, nel Myanmar, in Sudan, Nord Kivu, preghiamo per tutte queste famiglie in guerra”.

