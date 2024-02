ROMA (ITALPRESS) – “Informato del tragico incidente nel cantiere di un supermercato avvenuto ieri mattina a Firenze, che ha provocato la morte di alcuni operai ferendone altri, il Santo Padre incarica vostra eminenza di esprimere ai familiari delle vittime sentimenti di vicinanza e cordoglio insieme alla sua più viva partecipazione al dolore dell’intera cittadina”. E’ quanto si legge nel telegramma di cordoglio per le vittime del tragico incidente avvenuto ieri in un cantiere a Firenze, inviato – a nome del Santo Padre Francesco – dal Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin al cardinale Giuseppe Betori, Arcivescovo Metropolita di Firenze.

“In questo momento particolarmente drammatico – si legge ancora nel telegramma -, Papa Francesco desidera rinnovare l’appello alla sicurezza sui luoghi di lavoro auspicando un maggiore impegno di quanti hanno la responsabilità di tutelare i lavoratori e, mentre ringrazia tutti coloro che si stanno adoperando nelle operazioni di soccorso, assicura la sua paterna preghiera e invia a tutti la benedizione apostolica in segno di vicinanza spirituale”.

– foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

