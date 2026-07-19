PALERMO (ITALPRESS) – Palermo torna a illuminarsi nel nome di Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Da Piazza Vittorio Veneto fino a via Mariano D’Amelio, luogo della strage del 19 luglio del 1992, in scena questa sera la fiaccolata giunta alla trentesima edizione. Nata per iniziativa della giovane destra palermitana, dal Fronte della Gioventù ad Azione Giovani, è una marcia sobria e senza bandiere, aperta dallo striscione “Paolo Vive” e dal tricolore, nel rispetto della figura di Borsellino e del suo esempio di coraggio, rigore morale, amore per la Patria e fedeltà allo Stato. Organizzato da Comunità 92 e Forum XIX Luglio e presente a Palermo dal 1996, il corteo procede in silenzio e si concluderà con la deposizione di una bandiera tricolore e l’intonazione dell’inno italiano: sempre in via D’Amelio, la serata proseguirà con lo spettacolo teatrale “I giorni di Giuda. Intervista marziana a Paolo Borsellino”, a cura di Francesco Vitale e Manfredi Borsellino.

Quello del 2026 è appunto un anniversario particolarmente sentito, perchè sono trent’anni esatti dalla prima Fiaccolata. Circa un migliaio i presenti tra cittadini, associazioni, rappresentanti degli enti locali (oltre 60 i Comuni presenti) e numerosi esponenti del parlamento, del governo e dei vertici del partito: molti di loro avevano partecipato nel pomeriggio al convegno Parlate di mafia al San Paolo Palace Hotel, ma hanno scelto comunque di non mancare a un appuntamento di tale portata.

“E’ un evento importante, che va avanti da trent’anni – sottolinea il responsabile dell’organizzazione nazionale di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli -. Varie generazioni si sono passate il testimone, fin da ragazzini venivamo qua da tutte le parti d’Italia e continuiamo a farlo per un corteo silenzioso e senza simboli di partito, affinchè tutti siano consapevoli di quanto è importante ancora oggi parlare di mafia e battersi tutti insieme per la legalità. Chi fa polemica e prova a sciacallare sulla tragedia di via d’Amelio per un interesse politico non merita nessun commento: va bene discutere in ambito politico, ma contro la mafia dobbiamo stare tutti insieme; via d’Amelio è un luogo sacro, strumentalizzarli per attaccare altri partiti dimostra la piccolezza e l’incapacità di poter essere persone delle istituzioni. La mia solidarietà va a tutta la famiglia Borsellino, anche a quelli che apprezzano il lavoro che sta facendo la commissione Antimafia: non ha senso fare polemica in una giornata come questa”.

Per Giampiero Cannella, sottosegretario alla Cultura, si tratta di “un’occasione particolare, sono trent’anni dalla Fiaccolata e 34 da via d’Amelio: come ogni anno è un momento fondamentale per ricordare non solo Borsellino e gli agenti della scorta ma anche per chiedere verità su questa strage e comprendere fino in fondo qual è il filo rosso che collega la strage del 23 maggio con quella del 19 luglio, nonchè quali erano i disegni mafiosi che volevano cancellare la memoria di due magistrati che stavano indagando sul connubio tra mafia e appalti, tra politica e grandi affari. Questo è un momento di raccoglimento, ma anche di riflessione su questa inchiesta che è stata inopinatamente stoppata”.

– foto xd8/Italpress –

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