“Paolo vive”, a Palermo una fiaccolata in ricordo della strage di via D’Amelio

PALERMO (ITALPRESS) - Palermo torna a illuminarsi nel nome di Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Da Piazza Vittorio Veneto fino a via Mariano D'Amelio, luogo della strage del 19 luglio del 1992, in scena questa sera la fiaccolata giunta alla trentesima edizione, una marcia sobria e senza bandiere, aperta dallo striscione "Paolo Vive". Circa un migliaio i presenti. xd8/fsc