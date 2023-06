PARMA (ITALPRESS) – Paolo Martelli sarà il nuovo rettore dell’Università di Parma per il sessennio accademico 2023/2024 – 2028/2029, in base ai risultati del ballottaggio che si è chiuso oggi alle 18. Martelli, ordinario di Clinica medica veterinaria al Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie, ha ottenuto 636 voti contro i 476 di Sara Rainieri. Entrerà in carica il 1° novembre 2023.

Il nuovo Rettore ha quindi preso la parola. Dopo essersi congratulato con i suoi antagonisti ha ringraziato per la fiducia che gli è stata accordata con il voto. “Come indicato nel mio programma voglio richiamare alcuni principi che saranno punti di riferimento del mio agire: lo spirito di servizio, il senso di responsabilità, la passione, l’entusiasmo, l’esperienza, il rispetto, la gentilezza, l’umiltà, la sobrietà, l’equità, la fermezza, la trasparenza e l’integrità, nella forte convinzione che l’Università è un’istituzione, una comunità da amare e pertanto da servire, in cui l’interesse supremo è uno e uno solo: quello collettivo”, ha detto, sottolineando che “ognuna e ognuno sarà artefice dei cambiamenti e dei successi che otterremo perchè ognuna e ognuno è un tassello indispensabile della nostra Università”.

In chiusura i ringraziamenti: a elettrici ed elettori, a colleghe e colleghi che lo hanno supportato, al Rettore Paolo Andrei, alla famiglia, al suo maestro Giovanni Ballarini (presente in aula) e a “studentesse e studenti di questi molti anni, che tanto mi hanno insegnato, forse più di quanto sia stato in grado di fare io per loro, e ai quali dedico questo risultato”.

La nomina ufficiale avverrà successivamente con Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca.

– foto ufficio stampa Università degli Studi di Parma –

(ITALPRESS).