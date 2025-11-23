Paolo Jannacci “Ornella Vanoni per sempre icona di Milano”

MILANO (ITALPRESS) - "Milano non perde niente. Perché grazie a Ornella e al suo modo di interpretare la vita, la città conserverà sempre lo status artistico che Ornella ci ha regalato". Così Paolo Jannacci, figlio del noto cantautore Enzo Jannacci, all'uscita dalla camera ardente di Ornella Vanoni. "Ornella - ha aggiunto - rimarrà per sempre un'icona della nostra città, della nostra bellezza e del fatto di aver contribuito all'innalzamento culturale del paese. Ornella ha avuto la possibilità di cambiare di continuo rimanendo se stessa, ma anche facendo la differenza". xh7/abr/mca1