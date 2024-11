RIAD (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Debutto con vittoria per Jasmine Paolini nel Gruppo Viola delle Wta Finals di Riad (Arabia Saudita). La 28enne tennista toscana, numero 4 del ranking mondiale e prima azzurra dal 2015 a partecipare al Masters di fine anno, si è imposta su Elena Rybakina, quinta della classifica Wta, per 7-6 (5) 6-4, portandosi così sul 3-2 nei confronti diretti con la kazaka ora allenata da Goran Ivanisevic. “Sono felicissima della vittoria, Elena gioca un tennis incredibile, sono contenta sia tornata nel circuito ed è sempre difficile affrontarla – il commento a caldo di Paolini – Sono contenta di come ho gestito la partita, non è stata facile, era la prima volta per me alle Finals e sono felicissima. Ho servito abbastanza bene e anche la risposta andata bene, sono contenta di come ho iniziato i punti. Sono sempre stata bassa e veloce, ho disputato una partita solida”. Lunedì l’azzurra, presente anche nel torneo di doppio con Sara Errani, formazione che ha vinto l’oro olimpico a Parigi, scenderà di nuovo in campo per affrontare la cinese Qinwen Zheng, sconfitta all’esordio per 6-3 6-4 dalla numero uno del ranking mondiale, la bielorussa Aryna Sabalenka.

