MILANO (ITALPRESS) – Lunedì 9 ottobre, nel sessantesimo anniversario della tragedia del Vajont, andrà in scena al Piccolo Teatro di Milano, VajontS 23, azione corale di teatro civile per un coro di 200 persone e 20 narratori, accompagnati da Marco Paolini, in scena insieme a personalità del mondo della cultura, della società civile e dell’impegno ambientalista. Il lunedì successivo, 16 ottobre, andrà in scena lo storico spettacolo, firmato da Paolini e Vacis, Il racconto del Vajont. Incorniciato da questi due importanti appuntamenti, dall’11 al 22 ottobre, Boomers, un album concerto di cinquant’anni di storia italiana, nel bar della Jole, con Marco Paolini e Patrizia Laquidara.(ITALPRESS).

Foto: Piccolo Teatro Milano