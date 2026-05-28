Paola Nicastro riconfermata Presidente e Amministratore Delegato di Sviluppo Lavoro Italia

ROMA (ITALPRESS) – Paola Nicastro è stata confermata Presidente e Amministratore Delegato di Sviluppo Lavoro Italia, società in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La decisione è stata assunta oggi nel corso dell’Assemblea dei soci convocata per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della società. “Ringrazio per la fiducia accordata il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone. Questo incarico rappresenta per me un impegno importante nella prosecuzione del percorso avviato in questi anni, volto a mettere sempre più al centro il lavoro, le competenze e la sinergia tra lavoratori, imprese e territori. Continueremo a operare con spirito di collaborazione al servizio delle istituzioni e delle comunità, per accompagnare le trasformazioni del mercato del lavoro e sostenere opportunità concrete di crescita e occupazione”, ha detto Nicastro.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono: Ciro Campana, Renato Panella, Grazia Termite e Simona Tironi. L’Assemblea, inoltre, ha espresso un sentito ringraziamento ai consiglieri uscenti per l’impegno profuso e rivolto le congratulazioni ai consiglieri incaricati, augurando buon lavoro al nuovo Consiglio di Amministrazione.

– foto ufficio stampa Sviluppo Lavoro Italia –

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