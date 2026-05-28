Adamo “Con 50yet riportiamo al centro della stanza le competenze”

MILANO (ITALPRESS) – “Le organizzazioni che performeranno meglio sono quelle che potranno contare su team multigenerazionali coesi, capaci di generare resilienza e performance elevate attraverso la fusione di esperienze diverse. In questo contesto, la leadership deve evolvere, passando da un modello autoritario a uno basato sull’ascolto e sulla fiducia“. Lo ha detto Riccardo Adamo, founder di Aerre Partners e 50yet, nel corso di un’intervista a Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress. 50yet è una comunità “by invitation only” che aggrega senior experts con almeno 20 anni di esperienza consolidata. L’obiettivo è offrire alle aziende, dalle PMI alle grandi realtà, competenze di alto livello attraverso modelli di fractional o temporary management. “Vogliamo riportare al centro della stanza le competenze – ha spiegato Adamo -, creando ponti intergenerazionali necessari per la continuità e lo sviluppo aziendale”. Interpellato sul ruolo dell’intelligenza artificiale, il manager ha sottolineato come, nonostante la rivoluzione tecnologica in atto, la tecnica non potrà mai sostituire la “Human Experience”. Per Adamo, il lavoro del futuro sarà “paradossalmente più umano e più meritocratico”, basato sulla volontà di apprendere, mettersi in gioco e lasciare il segno.

“Non esisterà più lo scontro tra generazioni, ma la complementarietà”, ha concluso Adamo, ricordando come la sua missione imprenditoriale, iniziata nel 2004 con la fondazione di Aerre Partners dopo 25 anni di carriera manageriale internazionale, sia volta a restituire valore al mercato del lavoro e a superare la “tristezza” delle nuove generazioni attraverso una visione costruttiva e integrata. Il tema generazionale è diventato così centrale nelle imprese “perché convivono all’interno dello stesso perimetro cinque generazioni con linguaggi diversi, interpretazioni diverse del mondo del lavoro, approcci e culture differenti. Questo rappresenta per le aziende una complessità. Va gestita con dei leader capaci di far dialogare le generazioni tra loro per rendere il messaggio fluido e condivisibile lo scopo della missione”.

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