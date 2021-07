Va a “Titane” di Julia Ducournau, la Palma d’Oro del Festival di Cannes. L’annuncio è arrivato in apertura della cerimonia di premiazione e non alla fine, per un errore del presidente della giuria, il regista americano Spike Lee. Palma d’Onore al regista Marco Bellocchio, consegnata dal premio Oscar Paolo Sorrentino. Palma d’Onore anche all’attrice e regista statunitense Jodie Foster.

La Giuria del 74° Festival di Cannes presieduta da Spike Lee e composta da Mati Diop, Mylène Farmer, Maggie Gyllenhaal, Jessica Hausner, Mèlanie Laurent, Kleber mendonça Filho, Tahar Rahim, Song Kang-Ho ha assegnato i seguenti premi: Premio del migliore interpretazione maschile a Caleb Landry Jones per “Nitram” di Justin Kurzel; Prix du jury ex aequo a “Memoria” di Apichatpong Weerasethakul e “Le genoux de Ahed” di Nadav Lapid; Premio migliore interpretazione femminile a Renate Reinsve per “Julie (en 12 Chapitres) di Joachim Trier; Premio per la migliore sceneggiatura a Hamaguchi Ryusike per “Drive My Car”; Premio per la migliore regia a Leos Carax per “Annette”; Grand Prix ex aequo a Asghar Fahradi per “Un Héro” e a Juho Kuosmanen per “Compartiment no. 6”.

