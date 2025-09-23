Almeno 17 palestinesi uccisi dall’alba a Gaza, Israele annuncia la morte di un ufficiale dell’Idf

Israeli warplanes targeted the Al-Ru'ya commercial center in Southern Gaza City. Tents for displaced people were also destroyed near the building, which houses a gym, a co-working space, several media offices, and educational centers Where: Gaza, Palestine, Palestine When: 07 Sep 2025 Credit: Mohammed Skaik/TheNews2/INSTARimages

ROMA (ITALPRESS) – Almeno 17 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza dall’alba, di cui 15 a Gaza City. Lo riferisce l’emittente qatariota Al-Jazeera, citando fonti sanitarie. La tv del Qatar ha riferito che l’esercito ha fatto esplodere veicoli militari carichi di esplosivo nei quartieri di Tal al-Hawa e al-Sabra a Gaza City.

IDF “MORTO UN UFFICIALE A GAZA CITY”

Un ufficiale delle Forze di difesa israeliane (Idf) è stato ucciso ieri durante i combattimenti a Gaza City. Lo ha annunciato l’esercito, secondo cui, durante l’offensiva in corso a Gaza City, un miliziano del gruppo terroristico palestinese Hamas ha sparato con un lanciarazzi contro uno dei carri armati della Brigata corazzata 7 ferendo il maggiore Shahar Netanel Bozaglo, 27 anni. L’ufficiale è stato portato in ospedale, dove le sue condizioni sono peggiorate fino alla morte. Si tratta del primo militare a essere ucciso nella nuova offensiva delle Idf contro Hamas a Gaza City, lanciata la scorsa settimana.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

