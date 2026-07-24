“Hanno violato acque territoriali”, cannoni ad acqua Cina contro navi filippine

ROMA (ITALPRESS) - La Guardia Costiera cinese (CCG) ha diffuso un video che mostra i suoi uomini utilizzare cannoni ad acqua per allontanare alcune imbarcazioni filippine che avrebbero violato illegalmente le acque territoriali di Huangyan Dao. Secondo la CCG, venerdì le Filippine avrebbero organizzato un agguato con sette navi governative, tre navi della guardia costiera e un peschereccio, istigando numerose imbarcazioni da pesca a radunarsi illegalmente nelle acque sotto la giurisdizione della Guardia Costiera cinese di Huangyan Dao. La risposta non si è fatta attendere. abr/gtr (Fonte video: CCTV+)