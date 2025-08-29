Palermo, ufficiale la cessione di Magnani in prestito alla Reggiana

PALERMO (ITALPRESS) – Il Palermo comunica di “aver ceduto alla Reggiana il calciatore Giangiacomo Magnani. Il difensore si trasferisce a titolo temporaneo”. Così in una nota il club di viale del Fante ha annunciato la cessione del difensore centrale ex Verona. “A Giangiacomo – si legge – un ‘in bocca al lupo’ da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.
