Palermo, sequestri e sanzioni dei Nas in una macelleria

PALERMO (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Palermo hanno eseguito un’ispezione igienico sanitaria in una macelleria della città, riscontrando gravi irregolarità che hanno portato a sequestri e sanzioni amministrative. A seguito dei rilievi, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro di oltre un quintale di prodotti alimentari in assenza di tracciabilità, tra tagli anatomici e preparati di carne e al titolare dell’esercizio commerciale è stata notificata una sanzione amministrativa di 3.500 euro.

