Palermo ricorda Libero Grassi, Lagalla “Testimone di coerenza”

PALERMO (ITALPRESS) - Ricordato a Palermo l'imprenditore Libero Grassi, ucciso dalla mafia il 10 gennaio del 1991 per essersi ribellato al racket del pizzo. "Libero Grassi è testimone di coerenza e distinzione da comportamenti conformisti. Mi auguro, se la famiglia lo vorrà, che si possa collocare qui una targa che renda duraturo e perenne il suo ricordo", ha dichiarato il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine della cerimonia in via Alfieri, nel luogo e nell'orario esatto (7:45) in cui 32 anni fa il proprietario dell'azienda tessile Sigma venne assassinato. Dopo l'affissione del manifesto commemorativo, è stata spruzzata nel punto in cui venne colpito della vernice rossa per simboleggiare il sangue versato dal proprietario di Sigma; in seguito sopra la macchia sono state deposte una serie di piantine per rendere omaggio alla sua figura. xd8/vbo/gtr