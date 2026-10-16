Palermo, riapre la “Zona Bianca” del centro commerciale Conca d’Oro dopo l’incendio di settembre

PALERMO (ITALPRESS) – Riapre parzialmente il centro commerciale Conca d’Oro, a Palermo, dopo l’incendio dello scorso primo settembre. Da oggi torna accessibile la cosiddetta “Zona Bianca”, l’area meno colpita dal rogo, che ospita 57 attività commerciali pronte ad accogliere i clienti a partire da mezzogiorno.

“La riapertura della zona bianca del Conca d’Oro di Palermo, rappresenta un momento importante, un primo passo che era giusto accompagnare con la nostra presenza. Ma voglio essere chiaro: oggi non è il giorno delle passerelle o delle celebrazioni. Sarà un momento di attenzione, responsabilità e soprattutto di rinnovato impegno”, dichiara l’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana, Edy Tamajo in occasione della riapertura della zona bianca del Conca d’Oro.

“Non dobbiamo abbassare la guardia. Questa prima apertura è certamente un segnale positivo, ma il nostro obiettivo resta uno solo: arrivare alla piena riapertura di tutte le zone. Solo allora potrò dirmi totalmente soddisfatto. Continueremo a seguire la situazione con la massima attenzione, mantenendo alta la pressione e lavorando affinché si possa arrivare nel più breve tempo possibile a una soluzione complessiva. Oggi riconosciamo l’importanza di questo primo risultato, ma sappiamo bene che il percorso non è ancora concluso. Il messaggio è semplice: nessuna passerella, nessun trionfalismo. Ci siamo oggi e continueremo a esserci, con la stessa determinazione, fino a quando tutte le aree del Conca d’Oro non saranno nuovamente aperte e pienamente fruibili”, aggiunge Tamajo.

“La riapertura di oggi – sottolinea il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla – rappresenta un punto di ripartenza importante per il centro commerciale Conca d’Oro e per tutto il suo tessuto economico e occupazionale. Un risultato raggiunto in tempi brevi grazie all’impegno dei commissari e alla collaborazione tra le istituzioni, a partire dalla Regione Siciliana e dal Comune di Palermo. Non è una giornata di festa, ma un passaggio importante di un percorso che non può considerarsi concluso. Il mio pensiero, infatti, va alle lavoratrici e ai lavoratori che, a causa dei danni provocati dall’incendio, non hanno ancora potuto riprendere la propria attività. A loro e alle loro famiglie va la nostra attenzione, con la consapevolezza che nessuno può e deve essere lasciato indietro. Come Comune siamo al lavoro per individuare soluzioni concrete che consentano anche alle attività ancora escluse dalla riapertura di ripartire, attraverso la possibilità di una delocalizzazione temporanea in locali di proprietà comunale, in vista del periodo natalizio. L’obiettivo è creare le condizioni per tutelare l’occupazione e restituire prospettive a chi oggi si trova ancora in difficoltà. Essere presenti oggi significa riconoscere il valore di questo primo passo, senza dimenticare chi è ancora in attesa di tornare al lavoro. Per questo non abbasseremo la guardia: continueremo a lavorare, insieme a tutte le istituzioni e alle parti sociali, affinché questo percorso di ripresa sia il più possibile inclusivo e nessuno venga lasciato indietro”.

Assenti alla cerimonia le sigle sindacali, preoccupate per i risvolti occupazionali dei lavoratori delle aree ancora danneggiate.

– Foto comune di Palermo, Stefano Patania –

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