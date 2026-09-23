PALERMO (ITALPRESS) – Il Chiostro di San Domenico ospita ormai da qualche mese la ‘Virgo Lactans’, la statua della Madonna del Latte tornata al suo splendore grazie al restauro finanziato dalla Fondazione Sicilia e ripresentata al pubblico. Una madonna poggiata su una nuvoletta e che tiene in braccio il suo bambino, sul punto di allattarlo, collocata all’interno di una piccola cappella “salvata e resa accattivante”.

Parola di Maria Concetta Di Natale, presidente della Fondazione Sicilia che ha spiegato quanto il recupero della cappella e della statua, di scuola caginiana, rappresentino “un segno alla città e alla sua natura”. “Si tratta – prosegue – della restituzione non soltanto di un capolavoro della scultura siciliana, ma soprattutto dell’inserimento in questa splendida cappellina, rivisitata da Padre Sergio Catalano e offerta alla fede e al culto di questa città”.

Lo stesso Padre Catalano, nel corso della presentazione della statua, ha preso la parola ringraziando la Fondazione “per aver intravisto l’opportunità” e aver “subito approvato il progetto”. Un restauro condotto anche grazie al doppio filo con la sovrintendenza, non solo in fase di firma ma soprattutto, racconta Padre Catalano, “nel sostegno al lavoro, con scelte su materiali e tecniche di restauro”.

“Palermo ha un tesoro inestimabile di opere d’arte e compito della Fondazione Sicilia è quello di restaurare”, dice invece il presidente della Fondazione per l’Arte e la Cultura ‘Lauro Chiazzese’, Raffaele Bonsignore, al quale la stessa presidente Di Natale ha attribuito una parte importante del merito per la finalizzazione del progetto. “Abbiamo avuto in eredità un patrimonio importante e abbiamo il dovere di dargli un futuro – continua Bonsignore -. Il futuro passa dal restauro, bisogna avere cura delle opere d’arte che ci sono pervenute grazie a tanti secoli di storia. Abbiamo il dovere di riconsegnarla alle future generazioni. Oggi la Virgo Lactans viene riconsegnata al Chiostro di San Domenico, un tesoro inestimabile – ha concluso – e uno dei posti più belli della città di Palermo”.

– Foto xi6/Italpress –

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