CORLEONE (PALERMO) (ITALPRESS) – Un percorso durato un anno di lavoro istituzionale giunge al suo traguardo programmatico: oggi 23 settembre l’IISS “Don Giovanni Colletto” di Corleone inaugurerà la nuova curvatura economico-finanziaria del Liceo Scientifico. L’iniziativa risponde direttamente alle sollecitazioni degli studenti, desiderosi di acquisire competenze sulla gestione consapevole del risparmio e di tutelarsi dai rischi di truffe finanziarie. Il progetto didattico si avvale della supervisione di un Comitato Tecnico-Scientifico composto dai docenti dell’istituto, da rappresentati del mondo bancario e da docenti del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche dell’Università degli Studi di Palermo. L’evento vedrà la partecipazione di Davide Passero, Amministratore Delegato di Alleanza Assicurazioni. La sua presenza segna la continuità di un dialogo avviato nel maggio 2025, quando l’AD ha incontrato gli studenti di Corleone per parlare di alfabetizzazione finanziaria e inclusione sociale: riflessioni che la Dirigente Scolastica, prof.ssa Elisa Inglima, e il collegio dei docenti hanno scelto di trasformare in un inserimento sistematico nel curricolo di studi. Nell’occasione verrà formalizzata una partnership strategica con Alleanza Assicurazioni, che sosterrà fattivamente il percorso coprendo i costi del personale docente specializzato e istituendo una borsa di studio destinata agli studenti più meritevoli al termine del primo biennio. “Un elemento di particolare qualificazione per il nostro liceo e per l’intero territorio”, dichiara la Dirigente Scolastica Elisa Inglima, sottolineando come la sinergia tra scuola, università e grandi realtà finanziarie rappresenti un motore di sviluppo per i giovani della comunità.

– Fonte foto ISS “Don Colletto” di Corleone –

(ITALPRESS)