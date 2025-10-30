Home Video News Cronaca Palermo, principio di incendio ad un mezzo RAP in servizio in via...
Palermo, principio di incendio ad un mezzo RAP in servizio in via Maqueda
PALERMO (ITALPRESS) - Stamattina, durante le attività di raccolta in via Maqueda, altezza Chiesa di Sant'Orsola dei Negri, a causa di materiale infiammabile o potenzialmente pericoloso scaricato illecitamente all'interno di alcuni carrellati, un moto-lambro elettrico ha rischiato di incendiarsi. È successo, intorno alle 8 del mattino, durante le attività di raccolta "porta a porta". L'autista e l'operaio addetto alla raccolta hanno visto fuoriuscire del fumo all'interno del mezzo e tempestivamente hanno attivato le operazioni necessarie per mettere in sicurezza persone e mezzi provvedendo a scaricare i rifiuti su strada per evitare il peggio. Sul posto tempestivamente sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il principio di incendio sui rifiuti. L'Azienda ha già rimosso i rifiuti agiati temporaneamente su strada ripulendola. "Ancora una volta siamo riusciti ad evitare il peggio; non è la prima volta che avvengono questi episodi - spiega il presidente della RAP Giuseppe Todaro -. Buttare batterie al litio o materiali altamente reattivi e infiammabili possono innescare incendi pericolosissimi a danno della collettività, faccio appello alla responsabilità civica di ciascuno e di utilizzare i Centri di Raccolta autorizzati per smaltire questi rifiuti che non vanno assolutamente buttati nei contenitori". tvi/mca3 Fonte video: ufficio stampa RAP